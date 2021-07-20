НХЛ выделит 100 тысяч долларов ЛГБТК+ организациям

Национальная хоккейная лига (НХЛ) пожертвует $ 100 тыс. ЛГБТК+ организациям после того, как канадский хоккеист Люк Прокоп совершил каминг-аут.

«НХЛ объявляет о пожертвовании $ 100 тыс. национальным ЛГБТК+ организациям, выбранными в сотрудничестве с Люком Прокопом», — говорится в сообщении НХЛ в Twitter.

Многие клубы НХЛ, а также высокопоставленные лица уже прокомментировали эту ситуацию и выразили поддержку Прокопу. Также защитника поддержал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, который заявил, что людям нужно чувствовать себя комфортно в своей собственной шкуре, и людей нужно принимать такими, какие они есть.

Люк Прокоп был выбран клубом НХЛ на драфте-2020 под 73-м общим номером. В декабре 2020 года он подписал трехлетний контракт новичка с «Нэшвиллом». В прошлом сезоне Прокоп играл за «Калгари Хитмен» и принял участие в 15 матчах, в которых забросил 2 шайбы и сделал 4 голевые передачи.

Ранее стало известно, что русскоязычный Twitter НХЛ поддержал хоккеиста Прокопа, сделавшего каминг-аут.