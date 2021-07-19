Главный тренер ЦСКА раскритиковал действующий лимит на легионеров в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о лимите на легионеров, который действует в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Ныне существующий лимит надо как-то видоизменять и совершенствовать. Нынешний формат выглядит, мягко говоря, странно. Его надо модернизировать однозначно. В первую очередь этот лимит не дает заявлять игроков. Но для футбольного клуба ЦСКА этой проблемы нет даже и близко», — сказал Березуцкий.

Напомним, руководитель компании Hypercube Питер Ньювенхейс предложил отменить лимит на легионеров в российском футболе. С сезона-2020/21 клубы могут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничений по количеству легионеров на поле нет, все восемь иностранцев могут находиться на поле одновременно.

Ранее фигурист Максим Траньков поделился мыслями о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).