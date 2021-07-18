Черчесов вылетел в Москву на переговоры о новой работе

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал отпуск в Северной Осетии и вылетел в Москву для переговоров о новой работе, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, 57-летний специалист проведет встречу с потенциальным работодателем. При этом конкретно неизвестно, кто именно заинтересован в услугах тренера.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Черчесова отказаться от выплаты компенсации в размере после ухода с поста главного тренера национальной команды.