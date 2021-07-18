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Семин порадовался поражению «Локомотива» в Суперкубке России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин посмеялся над поражением команды в матче за Суперкубок России против петербургского «Зенита».

Специалист оставил смеющийся смайлик в комментариях к публикации «железнодорожников», которая была выложена в Instagram. Часть фанатов красно-зеленых поддержали Семина, а другие не разделили эмоции экс-наставника клуба.

Встреча между «Локомотивом» и «Зенитом», прошедшая 17 июля в Калининграде, завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. В составе победителей отличились Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» 1 июня 2020 года в связи с окончанием срока действия контракта с «железнодорожниками». Под его руководством красно-зеленые трижды становились чемпионами России, выиграли шесть Кубков страны и три национальных Суперкубка. Сейчас «Локомотив» тренирует сербский специалист Марко Николич.

Ранее Семин поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России. Он заявил, что его разочаровала игра «Локомотива».

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