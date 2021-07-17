ФИФА тестирует правила с временными удалениями и двумя таймами по 30 минут

ФИФА может кардинально изменить футбол в будущем. Организация уже начала тестирование потенциально новых правил. Нововведения ради эксперимента пробуются на турнире Future of Football Cup, соревнованиях для футболистов младше 19 лет, в котором принимают участие ПСВ, АЗ, «РБ Лейпциг» и «Брюгге». Об этом сообщает Sport24.

Список возможных изменений:

Разделение игрового времени на два тайма с 30 минутами чистого игрового времени в каждом — игра останавливается при каждом перерыве;

Возможность проводить неограниченное количество замен. Сейчас можно проводить пять замен из-за пандемии (до этого допускалось три замены);

Введение мяча из аута ногой;

Введение временного удаления за полученную желтую карточку — получивший предупреждение игрок покидает поле на пять минут.

После окончания тестирования нововведений ФИФА определит, следует ли отправлять запрос в Международный совет футбольных ассоциаций — международную организацию, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол.

Ранее бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о выборе судей на матчи под эгидой УЕФА.