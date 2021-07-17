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Александр Емельяненко: Хабиб набрал очень много лишнего веса

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РИА Новости

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился мнением о возможном возобновлении карьеры Хабиба Нурмагомедова.

«Точно знаю, что Нурмагомедов сейчас вообще не готов к возвращению. Он набрал очень много лишнего веса, ему тяжело будет приходить в форму. Думаю, ему, как и Конору, нет смысла возвращаться на ринг.

Хабиб — молодец, он очень много выиграл, немало сделал для российского и мирового ММА. Он заслуживает всех своих наград», — приводит слова бойца «ВсеПроСпорт».

Напомним, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в организации — 13-0. В 2018 году Нурмагомедов победил Макса Холлоуэйа в бою за чемпионский пояс UFC в легком весе. Позже Хабиб трижды защитил свой титул.

11 июля между Дастином Порье и Конором Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата Тони Фергюсон оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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