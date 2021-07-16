Лидер группы «Руки вверх»: на Евро не помогли бы ни нога Акинфеева, ни старик Хоттабыч

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков заявил, что сборная России на чемпионате Европы — 2020 не выступила бы лучше, даже если бы в команду вернулся голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший международную карьеру.

«Игорь — безусловный, абсолютный и непререкаемый авторитет для всех. Он тот самый капитан, который может сказать: «Ребята, собрались!» И все соберутся. Но не в нем дело. На Евро ни нога, ни старик Хоттабыч — никто не смог бы помочь.

Вопросом надо заниматься системно, а не так, что проиграли — виноват голкипер, победили — молодец автор гола. Психологическая часть подготовки в наше время выходит на первое место. И неважно, будет это Песня года или чемпионат Европы», --приводит слова музыканта «Матч ТВ».

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Станислава Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

8 июля в отставку был отправлен Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин нашел позитив в выступлении сборной России на Евро-2020.