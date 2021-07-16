Тренер Непомнящий оценил шансы Дзюбы на поездку на ЧМ 2022 года

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на поездку на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, передает Sport24.

«Негативный фон вокруг сборной никогда не сломает Дзюбу. Я знаю Артема, в такой ситуации он ни за что в жизни не завершит карьеру в сборной. Он будет биться до последнего, как настоящий лев. Данные Дзюбы позволяют ему претендовать на роль основного нападающего на грядущем чемпионате мира», — сказал Непомнящий.

На Евро-2020 Дзюба провел три матча, отличившись с пенальти в поединке против Дании. Россияне не смогли выйти из группы, набрав три очка.

Победителем турнира стала сборная Италии, которая в серии пенальти обыграла национальную команду Англии.

Ранее сообщалось о том, что Дзюба возглавил рейтинг доверия спортсменам среди россиян.