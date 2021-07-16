Депутат Свищев — о форме украинских клубов: это недружественный шаг наших соседей

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что клубы Украинской премьер-лиги (УПЛ) будут обязаны нанести на форму лозунги «Слава Украине» и «Героям слава», передает «Спорт-Экспресс».

«Внутри чемпионата Украины они могут делать все, что хотят. Но включение туда территории РФ — это удивительно. И ставить националистические лозунги — это тоже их решение. Думаю, не надо на это никак реагировать. Это очередной недружественный шаг наших соседей, но у нас уже коллективный иммунитет», — сказал Свищев.

С этого сезона каждая команда лиги обязана нанести на игровой комплект логотип Украинской ассоциации футбола УАФ с лозунгами «Слава Украине» и «Героям Слава». Эмблема УАФ будет размещена спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки.

Отмечается, что командам нужно будет выступать с новым логотипом на матчах УПЛ, Кубка и Суперкубка Украины.