Экс-генменеджер «Динамо» предложил Овечкину вернуться в команду

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин до сих пор не подписал новый контракт с командой, за которую выступает с 2005 года. Если этого не произойдет, он должен вернуться в московское «Динамо» — такое мнение выразил бывший генеральный менеджер бело-голубых и сборной России Андрей Сафронов.

«Есть хороший пример: во время локаута Саша Овечкин и Никлас Бекстрем играли за московское «Динамо». Сегодня, думаю, у Сашки есть огромная мечта почуаствовать в Олимпиаде и приложить максимум усилий для победы на этих соревнованиях. «Динамо» должно изыскать возможность и сделать ему достойное предложение, если он захочет вернуться и этот сезон отыграть в России. Это и для страны, и для болельщиков было бы шикарно.

Все зависит от решения руководства «Вашингтона» и от самого Сашки. Думаю, он примет взвешенное решение. И если будет возможность вернуться в «Динамо», он ей воспользуется. В «Динамо» дверь для него всегда открыта», — заявил Сафронов «Газете.Ru».

На данный момент вопрос с контрактом Овечкина, являющегося воспитанником «Динамо», остается открытым. По данным североамериканских СМИ, «Вашингтон» может предложить ему новое соглашение после драфта расширения в НХЛ.

Ранее бывший игрок ЦСКА и ряда команд НХЛ Андрей Коваленко заявил, что работа над кандидатской диссертацией не должна помешать спортивной карьере российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.