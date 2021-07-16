Хоккеист «Вашингтона» Овечкин не исключил возвращения в «Динамо»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о ситуации с его новым контрактом, передает «Матч ТВ».

«Переживаний нет. Если не подпишу, то буду свободным агентом. Но, конечно, хотелось бы остаться в «Вашингтоне», ведутся переговоры до сих пор. Поживем — увидим. Могу ли я в этом сезоне вернуться в московское «Динамо»? Все может быть», — сказал Овечкин.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. В плей-офф он сыграл в пяти встречах и набрал 4 (2+2) очка.

Ранее сообщалось о том, что Овечкин не будет подписывать контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения.