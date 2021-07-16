Газзаев — об инструкциях ОКР: будут и провокации, и провокаторы

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Валерий Газзаев высказался об инструкции Олимпийского комитета России (ОКР), в которой прописаны рекомендации о том, как спортсменам отвечать на политические вопросы.

«Конечно же, будут и провокации, и провокаторы. В последнее время спорт, мировой спорт особенно, стал инструментом политического давления. Спорт и политика смешались. Вспомните чемпионат мира, который у нас в стране проходил. Когда премьер-министр Англии Тереза Мэй призывала всех бойкотировать ЧМ. Но, несмотря на эти нападки, чемпионат прошел в нашей стране прекрасно, и все увидели сами.

Хочу пожелать нашим олимпийцам, чтобы они стали чемпионами. Вот это будет правильный ответ всем политикам, которые пытаются представить все в ином виде», — цитирует Газзаева радио «Комсомольская правда».

Напомним, инструкция рекомендует внимательно относиться к публикациям в социальных сетях, а также приводятся рекомендации по поводу высказываний на политические и социальные темы.

Ранее Депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась мнением об опубликованной инструкции ОКР.