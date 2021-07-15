Журова рассказала об умении Винер-Усмановой «высказать» что-то Путину

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова может высказать мысли на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

«Видела ли, чтобы с президентом кто-то спорил? На совещаниях обычно редко такое бывает. Но бывает, кто да, не то что спорить, но что-то может высказать. Например, Ирина Винер-Усманова может. Что-то стороннее, не то, о чем думают все остальные, она может сказать. Ей так кажется — она будет говорить, даже если что-то не понравится», — приводит слова Журовой Sports.ru.

Винер-Усманова занимает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике с 2001 года. В 2008 году она была назначена на должность президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Винер-Усманова — герой труда Российской Федерации (2015), заслуженный работник физической культуры РФ (1997), заслуженный тренер России.

Ранее Журова заявила, что всегда соглашается с Путиным.