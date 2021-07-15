Месси согласился на понижение зарплаты в «Барселоне» на 50%

«Барселона» и Лионель Месси договорились о подписания нового контракта. Об этом сообщает Diario Sport.

Ранее аргентинец и каталонский клуб собирались заключить соглашение на два года, но Месси заявил, что чувствует в с себе силы, чтобы играть за «Барселону» дольше, с чем согласились представители команды, поэтому стороны подпишут пятилетний контракт.

Сообщается, что обладатель шести «Золотых мячей» дал согласие на понижение зарплаты на 50%. Аргентинец понимает, что «Барселона» переживает не самые простые, в финансовом плане, времена, поэтому принял условия, предложенные каталонцами. Месси считает, что понижение зарплаты должно стать примером для его одноклубников. Сейчас юристы и советники «Барселоны» дорабатывают последние детали соглашения. Ожидается, что официально о подписании нового контракта с Лионелем Месси каталонский клуб объявит в конце июля.

Ранее Лионель Мессии поделился эмоциями от победы над командой Бразилии в финале Кубка Америки.