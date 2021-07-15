Хабиб стал бойцом года по версии ESPN

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов победил в номинации «Лучший боец года», став лауреатом премии ESPY Awards от ESPN. Об этом сообщает ESPN MMA в Instagram.

Другими претендентами на звание бойца года были действующая чемпионка UFC в легком и полулегком весах Аманда Нуньес, чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и действующая обладательница пояса в женском минимальном весе Роуз Намаюнас.

Напомним, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в организации — 13-0. В 2018 году Нурмагомедов победил Макса Холлоуэйа в бою за чемпионский пояс UFC в легком весе. Позже Хабиб трижды защитил свой титул.

Ранее Хабиб отреагировал на просьбу пожилой болельщицы сделать совместное фото.