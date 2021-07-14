Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджэмейн Стерлинг рассказал, когда состоится его реванш с россиянином Петром Яном, передает Cage Side Press.

«Думаю, реванш состоится в ноябре или декабре. Если это будет ноябрь, то мы подеремся на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, если в декабре, то это будет Лас-Вегас. Я слышал, что Дана Уайт говорил, что хочет провести наш бой 30 октября в Абу-Даби. Считаю, что это не лучший вариант», — сказал Стерлинг

Напомним, соперники встречались 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259.

Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен.

Стерлинг утверждал, что сможет вернуться в апреле, но в октагон он так и не вышел.

Ранее Алджэмейн Стерлинг показал подготовку к реваншу против Петра Яна.