Черчесов обратился к болельщикам сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опубликовал пост в Instagram, в котором обратился к болельщикам национальной команды.

«Завершился пятилетний этап работы нашего тренерского штаба в сборной России. Он включил в себя множество ярких интересных событий, главное из которых – чемпионат мира 2018 года в России. Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили «сборную в страну», а «страну в сборную». Затем было еще немало интересных матчей, уверенная квалификация на Евро-2020. К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем.

Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика. До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России!» — написал Черчесов в своем Instagram.

Напомним, сборная России под руководством Станислава Черчесова вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018. Российские футболисты в матч 1/4 проиграли хорватам в серии пенальти. В квалификации чемпионата Европы россияне заняли второе место. На самом Евро-2020 команда Черчесова не смогла выйти из группы, расположившись на последней строчке группы B. 8 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта со специалистом.

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