Зарема Салихова назвала пресс-службу «Спартака» школьниками

Зарема Салихова, жена владельца красно-белых Леонида Федуна, раскритиковала пресс-службу москвичей.

«Очень смешно спартаковскому Twitter прыгать на «Зенит» так откровенно. Понимаю после победы потроллить, или победа над фармом «Сочи» так окрылила? Как школьники, честное слово», — написала Салихова в Telegram.

Пресс-служба красно-белых сделала пост с ироничной подписью и упоминанием матча «Спартак» — «Зенит» (3:1) в 2017 году, когда сине-бело-голубыми руководил итальянский специалист Роберто Манчини, который со сборной Италии выиграл чемпионат Европы.

Пресс-служба «Зенита» ответила напоминанием о другом матче 2017 года, в котором петербургский клуб выиграл у «Спартака» со счетом 5:1. Сине-бело-голубые написали: «Мы думаем, что Манчини лучше помнит этот матч из 2017 года».

«Мы были чемпионами 22 раза, но вам не понять этого: у вас аккаунтов в Twitter больше, чем трофеев», — отметили в «Спартаке».

Ранее Салихова выступила против приглашения тренеров из «Зенита» в сборную России.