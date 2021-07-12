Английская полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков сборной

Лондонская полиция начала расследование фактов расистских оскорблений в адрес футболистов сборной Англии после поражения в финальном матче чемпионата Европы — 2020 против команды Италии.

«Нам известно о ряде оскорбительных и расистских комментариев в социальных сетях в адрес футболистов после финала Евро. Это злоупотребление абсолютно неприемлемо, оно недопустимо и будет расследовано», — говорится в сообщении службы столичной полиции, опубликованном в Twitter.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скудра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) раскритиковала болельщиков национальной команды за расистские нападки в соцсетях в адрес игроков национальной команды.