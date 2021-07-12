Канчельскис не считает тренера Англии Саутгейта «физруком»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу итогов финальной игры чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Англии.

По его мнению, несмотря на поражение в серии послематчевых пенальти, нельзя сомневаться в квалификации главного тренера «трех львов» Гарета Саутгейта.

«Болельщики называют Саутгейта физруком? Если «физрук» доходит до финала континентального первенства, то что тогда говорить о наших специалистах? Как вы вообще себе представляете, чтобы физрук дошел до финала? Чем руководствуются и мыслят болельщики — непонятно.

Если быу нас в России были такие... Мы были бы за то, чтобы такие «физруки» доходили до финала Евро», — заявил Канчельскис «Чемпионату».

Ранее Дмитрий Губерниев объяснил, когда Россия будет играть в финале чемпионата Европы.