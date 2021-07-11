На финальный матч Евро-2020 Италия — Англия проникла группа людей без билетов

Администрация стадиона «Уэмбли», где проходит финальный матч Евро-2020, заявила, что на игру проникла группа людей без билетов.

«Небольшая группа людей проникла на стадион. Сейчас мы тесно сотрудничаем со стюардами стадиона и службой безопасности, чтобы найти и удалить этих людей. Любой на стадионе без билета будет немедленно изгнан за его пределы», — передает слова администрации «Уэмбли» журналист Роб Харрис в Twitter.

После 55 минут игры Англия ведет со счетом 1:0. Единственный мяч забил Люк Шоу. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее фанаты сборной Англии напали на итальянских болельщиков перед финалом Евро.