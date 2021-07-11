Александр Емельяненко пригласил Макгрегора к себе в санаторий

Российский боец Александр Емельяненко высказался о травме, которую получил ирландец Конор Макгрегор в поединке с американцем Дастином Порье.

«Бой был бы очень хороший, если был второй, третий раунд, если бы Конор не оступился. Очень страшный перелом. Конору теперь надо восстанавливаться. Где восстанавливаться? Он знает, я его приглашаю к себе в санаторий », — сказал Емельяненко на YouTube-канале «Руки Выше».

Третий поединок между Макгрегором и Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов поделился впечатлениями от боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.