Жена Порье показала средний палец Макгрегору после его поражения

Супруга американского бойца смешанного стиля (MMA) Дастина Порье Джоли показала средний палец экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата Конору Макгрегору после поединка между ним и ее мужем на турнире UFC 264.

Бой между американцем и ирландцем прошел в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе и стал главным событием турнира UFC 264. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом.

Уходя из октагона вместе с супругом, Джоли Порье показала оскорбительный жест Макгрегору, который до и после боя негативно высказывался о ней.

Теперь в активе Порье 28 побед в 34 поединках. Для Макгрегора это поражение стало шестым в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Первый поединок между бойцами прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее Макгрегор оскорбил жену Порье после поражения на турнире UFC 264.