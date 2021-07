Жена Порье показала средний палец Макгрегору после его поражения

Супруга американского бойца смешанного стиля (MMA) Дастина Порье Джоли показала средний палец экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата Конору Макгрегору после поединка между ним и ее мужем на турнире UFC 264.

Бой между американцем и ирландцем прошел в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе и стал главным событием турнира UFC 264. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом.

Уходя из октагона вместе с супругом, Джоли Порье показала оскорбительный жест Макгрегору, который до и после боя негативно высказывался о ней.

Теперь в активе Порье 28 побед в 34 поединках. Для Макгрегора это поражение стало шестым в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Первый поединок между бойцами прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее Макгрегор оскорбил жену Порье после поражения на турнире UFC 264.

Dustin Poirier's wife Jolie flipped off Conor McGregor in the aftermath of the fight #UFC264 pic.twitter.com/WfgVXmkQzc