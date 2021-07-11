Макгрегор оскорбил жену Порье после поражения на турнире UFC 264

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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор Ирландский боец UFC Конор Макгрегор
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор
Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор обратился к Дастину Порье после поражения в поединке против Дастина Порье на турнире UFC 264.

«Это не конец. Если мне придется подраться с ним даже на улице, то так тому и быть, мне вообще плевать. Дастин, ты не сломал мне ногу своим ударом. Я все проверил. А еще твоя жена в моем списке. Детка, напиши мне, к черту Дастина. Твоя жена пишет мне в личку! Эй, детка, чиркни еще раз, пообщаемся! Жду тебя на афтерпати, в ночном клубе, детка. Тварь ты неверная!» — заявил Макгрегор в интервью после поединка.

Поединок ирландца против Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Теперь у Макгрегора шесть поражений в 28 боях. Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, возможен ли четвертый бой между Макгрегором и Порье.