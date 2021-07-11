Отец Василевского: к новой машине специально подобрал номера «ЕКС» — «Еще Кубок Стэнли»

Отец российского вратаря «Тампы-Бэй» Андрея Василевского поделился мнением, сможет ли «Лайтнинг» завоевать третий Кубок Стэнли подряд. Он рассказал, что приобрел новый автомобиль, на который специально повесил номера «ЕКС», что означает — «Еще Кубок Стэнли».

«А почему бы и нет? Интересный момент: я взял новую машину в марте, и заодно взял к ней номер «030», потому что сам под ним играл. А буквы к номеру я подбирал сакрально: «ЕКС», что значит «Еще Кубок Стэнли». Потом, правда, подумал, что «ЕКС» может превратиться в «Единственный Кубок Стэнли», но старался отгонять от себя такие мысли.

Что касается «Тампы», то команда на ходу, почему нет. Но все будет зависеть от изменений в составе, работы генерального менеджера Жюльена Брисбуа. Мы как-то завтракали в день игры, пару лет назад, и он подошел, представился, познакомились. Как-то прям по-простому, приятно», — передает слова Андрея Василевский-старшего Sport24.

Андрей Василевский был признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020/21, получив «Конн-Смайт трофи».

Ранее стало известно, что Андрей Василевский подписал контракт с пивным брендом.