Полузащитник сборной России заявил, что ему нечего сказать Черчесову

Полузащитник сборной России Денис Макаров прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«Есть ли мне что сказать Черчесову? Нет. Почему? Во-первых, я с ним мало работал. Мы хорошо поработали, пообщались. У него претензий нет, у меня претензий нет. В жизни все случается. Решение приняли, значит решили. Теперь будем работать, чтобы снова попасть в сборную — к новому тренеру», — передает слова Макарова «Спорт-Экспресс».

Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020. Подопечные Черчесова потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграли Финляндию (1:0).

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года. Предположительно сменит Черчесова иностранный специалист.

Ранее Денис Макаров высказался о своем пребывании в сборной России на чемпионате Европы — 2020.