В УЕФА поблагодарили Санкт-Петербург за проведение матчей Евро-2020

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен выразил благодарность оргкомитету Евро-2020 в Санкт-Петербурге за проведение турнира, передает ТАСС.

«Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Последние несколько недель были очень интенсивными для всех, кто был вовлечён в этот проект. Я хотел бы поблагодарить каждого из вас — за все усилия, которые вы приложили», — сказал Каллен.

Напомним, Санкт-Петербург принимал семь матчей Евро-2020. На петербургской арене дважды сыграла национальная сборная России. Также город на Неве принимал матчи других команд на групповом этапе и четвертьфинал.

Европейское первенство началось 11 июня. 11 июля в финальном матче Англия сыграет против национальной команды Италии. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что во время проведения чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге туристы потратили 1,5 миллиарда рублей.