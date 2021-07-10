Стало известно, где пройдет матч Словении и России в отборе к ЧМ-2022

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными Словении и России пройдет в Мариборе, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча состоится 11 октября. Команды выйдут на поле в 21.45 по московскому времени.

В матче первого круга россияне обыграли словенцев со счетом 2:1. Сейчас сборная России делит первое место в группе с Хорватией, набрав по шесть очков. Словения занимает пятое место, набрав три балла.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, Россия проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B. В финале турнира встретятся сборные Англии и Италии.

Ранее экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возможном уходе форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы из национальной команды.