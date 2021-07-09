Фигуристка Медведева заявила, что пока не завершила профессиональную карьеру

Евгения Медведева перед премьерой спектакля «Анна Каренина» в Сочи рассказала о том, что пока не завершила свою карьеру в профессиональном спорте.

«Информации о завершении карьеры из моих уст не поступало. Только тогда она будет на сто процентов достоверной. На данный момент по данной теме я ничего говорю. Да, очевидно, что я не вхожу в следующий сезон. Но я никогда не говорю «никогда». Заявления никакого не было», — приводит слова Медведевой Sport24.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

В настоящее время спортсменка тренируется с бронзовым призером чемпионата мира в парном катании Александром Энбертом. Вместе они выступят в постановке Ильи Авербуха »Анна Каренина», премьера которой пройдет в Сочи 9 июля.

Ранее сообщалось, что Медведева заявила о желании развиваться в парном катании.