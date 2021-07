Кучеров отпраздновал победу в Кубке Стэнли словами из песни Бритни Спирс

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров опубликовал пост с Кубком Стэнли, подписав его словами из популярной песни Бритни Спирс Oops!.. I Did It Again.

«Упс! Мы снова сделали это. Чемпионы, детка!» — говорится в сообщении в Instagram хоккеиста.

Кучеров стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2020/21. Россиянин принял участие в 23 матчах, в которых забросил восемь шайб и сделал 24 результативные передачи.

Хоккеист повторил достижение канадских нападающих Уэйна Гретцки и Марио Лемье, которым удалось обогнать ближайшего преследователя в списке бомбардиров на девять баллов. Вторым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли стал форвард «Тампы» Брейден Пойнт, в активе которого 23 балла (14+9).

Кучеров был выбран «Тампой» на драфте НХЛ 2011 года под общим 58-м номером. В 2019 году он стал обладателем личных наград «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи», а в сезоне-2019/20 завоевал Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Кучеров играл в плей-офф Кубка Стэнли с переломом ребра.