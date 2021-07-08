Кучеров играл в плей-офф Кубка Стэнли с переломом ребра

Дэн Мильштейн, агент форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, рассказал, что россиянин играл в плей-офф Кубка Стенли со сломанным ребром.

«Никита в шестой игре против «Айлендерс» получил перелом ребра (девятого). Играл через боль, перед каждым матчем ему в госпитале делали уколы, потому что там все было очень близко к легкому», — приводит слова агента Sport24.

Кучеров стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2020/21.

Россиянин принял участие в 23 матчах, в которых забросил восемь шайб и сделал 24 результативные передачи.

Хоккеист повторил достижение канадских нападающих Уэйна Гретцки и Марио Лемье, которым удалось обогнать ближайшего преследователя в списке бомбардиров на девять баллов. Вторым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли стал форвард «Тампы» Брейден Пойнт, в активе которого 23 балла (14+9).

Кучеров был выбран «Тампой» на драфте НХЛ 2011 года под общим 58-м номером. В 2019 году он стал обладателем личных наград «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи», а в сезоне-2019/20 завоевал Кубок Стэнли.

Ранее Никита Кучеров назвал бредом вручение «Везины Трофи» голкиперу «Вегас Голден Найтс» Марку-Андре Флери.