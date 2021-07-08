Экс-глава «Локомотива» — об отставке Черчесова: не ругайте пианиста, он играет как умеет

Экс-глава московского «Локомотива» Николай Наумов призвал поблагодарить за проделанную работу отправленного в отставку с поста главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Не ругайте пианиста, он играет, как умеет. У Черчесова есть видение футбола, он знает игроков. Например, приглашает Кудряшова – он ему верит, потому что это очень стабильный защитник. Из того, что у него было, он лепил сборную и знал, что он делает. Я знаю Стаса, мы с ним часто переписываемся, я высказываю ему свое мнение. Например, я ему посоветовал взять в сборную врача Эдика Безуглова, который у меня работал. По футболистам и по тактике, конечно, я ничего не говорил. Но я знаю его видение футбола. Сегодня его не надо пинать и не вытирать об него ноги. Уволили – нужно сказать спасибо за все, что он сделал для российского футбола. Вот так нужно расставаться с тренерами», — сказал Наумов «Газете.Ru».

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее Станислав Черчесов обратился к общественности после своей отставки с поста главного тренера сборной России по футболу.