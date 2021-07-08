РФС расторг контракт с Черчесовым

Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, информирует сайт организации.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. РФС начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — сказал президент союза Александр Дюков.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Черчесов опозорил себя и сборную России.