«Просто космос»: РФС расторг контракт с Черчесовым
Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который на протяжении почти пяти лет возглавлял национальную команду страны.
Под его руководством сборная крайне неудачно играла в товарищеских матчах при подготовке к домашнему чемпионату мира, но на самом ЧМ-2018 выступила блестяще. Российские футболисты вышли из группы, прошли в 1/8 Испанию по пенальти и только в четвертьфинале, тоже в серии одиннадцатиметровых уступили будущим финалистам хорватам.
После этого были две не самые удачные кампании в Лиги наций УЕФА, успешный отборочный турнир к Евро-2020 и провальное выступление на нем, которое и стало роковым для самоуверенного наставника.
Кроме того, под руководством Черчесова сборная России начала отборочный турнир к чемпионату мира-2022 в Катаре, одержав две победы и потерпев одно поражение в трех играх.
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