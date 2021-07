Перед назначением скандального пенальти в матче Англия — Дания на поле было два мяча

Перед назначением пенальти в ворота сборной Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 против команды Англии на поле находилось два мяча.

Главный арбитр встречи Данни Маккели не остановил игру, а спустя несколько секунд зафиксировал нарушение правил на англичанине Рахиме Стерлинге в штрафной датчан. Согласно правилам, нидерландский рефери должен был остановить игру и назначить спорный мяч.

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. На 30-й минуте датский полузащитник Миккель Дамсгард отправил мяч в ворота Пикфорда, а спустя девять минут капитан сборной Дании Симон Кьер, пытаясь прервать передачу англичан, забил автогол.

В дополнительное время капитан англичан Харри Кейн не смог реализовать 11-метровый удар, однако после сейва Каспера Шмейхеля он первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот.

Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выразил недовольство работой арбитров в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Дании.

There appeared to be a second ball on the pitch during the play that Raheem Sterling won a penalty for England in extra-time. pic.twitter.com/U9y5BTv0ni