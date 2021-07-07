Дасаев: молодые игроки в России получают в несколько раз больше тренера, он для них — никто

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Для того, чтобы появился результат нужно ужесточить лимит. В составе должно быть не более четырех легионеров. Тогда отечественные футболисты начнут развиваться, а иностранцы приедут качественные. А то сейчас к нам приезжает неликвид, никому ненужный в Европе.

Потолок зарплат тоже надо ввести: молодые игроки получают в несколько раз больше тренера, как они могут его слушать и уважать? Тренер пытается что-то донести, а он для них — никто», — приводит слова ветерана Sport24.

С сезона-2020/21 клубы РПЛ имеют право заявить на сезон не более восьми иностранных игроков. Все они могут выходить на поле одновременно.

В прошлом сезоне чемпионата России победителем турнира стал петербургский «Зенит». Второе место у «Спартака». Замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

Ранее сообщалось, что министерство спорта не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.