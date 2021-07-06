Билялетдинов считает, что Дания способна обыграть Англию

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Дании и Англии. Специалист считает, что датчане способны обыграть команду Саутгейта на гостевом поле в Лондоне. По мнению Билялетдинова, у обеих команд может быть одинаковый подход к игре.

«У датчан волна несется вперед. Два матча они проиграли на старте, а потом прошли далеко. Это напоминает ту ситуацию, когда они стали чемпионами Европы вообще без подготовки. А здесь они уже паковали чемоданы после поражения в группе. Но наша сборная их выручила. Я не удивлюсь, если они проскочат англичан. Там есть чем обыграть соперника. Англичане дома на Уэмбли будут играть первым номером, а это чревато возможностью увязнуть в атакующих построениях. Малейшая неточность, и несись назад, догоняй», — передает слова Билялетдинова «Советский Спорт».

Напомним, сборная Дании вышла в плей-офф, набрав три очка в своей группе. В 1/8 датские футболисты разгромили Уэльс (4:0), а в четвертьфинале обыграли Чехию (2:1). Англичане вышли из группы со второго места, имея в активе семь баллов. Подопечные Саутгейта в 1/8 обыграли Германию (2:0), а в следующем раунде разобрались с Украиной (4:0). Отметим, что сборная Англии еще ни разу не пропустила на Евро-2020.

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