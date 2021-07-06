Журова заявила, что для украинских спортсменов непатриотично играть в России

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова высказалась о неправильности решения украинских политиков запретить своей сборной по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира в Москве.

«Это то же самое, что в 80-е годы сначала США бойкотировали Олимпиаду, а потом Советский Союз. Так вот американские чиновники через несколько лет извинились перед своими спортсменами. Правда, поздно, те уже не поехали, не завоевали свои медали, не стали олимпийскими чемпионами. Чиновники тогда реально извинялись и говорили, что приняли решение, но оно не привело ни к какому результату, цели, которую ставили, не добились. Спортсмены не поехали, мы об этом везде объявили, а дальше ничего не произошло. Это было абсолютно бессмысленное решение.

Важно понять, что когда поднимается тема любого бойкота, это нарушает права человека. Так почему-то никто не считает. Считают, что не патриотично, например, поехать играть в Россию или заявить о желании поехать даже. Но вообще-то это нарушение человеческих прав спортсмена.

Я всегда привожу в пример историю одного из британских спортсменов. Он все-таки принял личное решение поехать на Олимпиаду-80 и стал там олимпийским чемпионом. И когда премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер его потом поздравляла с достижением, она сказала: «Как премьер-министр я вас не поддерживаю, но как человек — поздравляю», — сказала Журова «Газете.Ru».

Напомним, Украинская федерация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили украинской команде участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве.

Сборная Швейцарии по пляжному футболу заменит Украину на чемпионате мира в Москве. Отметим, что именно благодаря победе над Швейцарией украинцы пробились на мировое первенство.

Ранее Светлана Журова поделилась мыслями о проблеме участия украинских спортсменов в России из-за политики.