Шлеменко о женщинах: все разговоры про секс, алкоголь и непонятные вещи

Известный российский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал об отношениях со своей супругой Аленой и поделился мнением о современных женщинах.

«Есть много вещей, на которые у нас с супругой не совпадают взгляды. На музыку, на телевизор. Я его вообще не смотрю, кроме спортивных программ и боев, она смотрит. Походы в кино, на питание.

Алена моложе и в каких-то моментах до нее тяжело достучаться. Нам подменяют понятия через тех, кто слабее — женщин и детей. Вообще, надо за женщин серьезно браться. Включите любой канал и посмотрите, во что они там превратились — все разговоры про секс, алкоголь и непонятные вещи. С такими принципами женщина никогда не построит семью», — цитирует бойца «РБ Спорт».

В профессиональной карьере Шлеменко в средней весовой категории принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времен ее становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных ее бойцов.

Дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.

Ранее Александр Шлеменко рассказал, как возникла его неприязнь к Моргенштерну.