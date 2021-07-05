Колыванов назвал бредом включение Губерниева в список угроз нацбезопасности Украины

Комментатор Дмитрий Губерниев на Украине был признан угрозой национальной безопасности после его слов о выходе украинской команды в четвертьфинал Евро-2020. Известный футболист и тренер, экс-наставник молодежных сборных России, а также «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов саркастически высказался о реакции украинской стороны.

«Он высказал свое мнение — и при чем тут угроза национальной безопасности? Бред какой-то. К этому с юмором надо относиться. Губерниев постоянно шутит, дает какие-то вбросы — но не со зла это делает. Ему просто нравится подкалывать людей», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

Украина впервые в истории дошла до четвертьфинала европейского первенства. Губерниев иронически высказался об этом достижении, отметив, что и тренеры, и игроки украинской сборной говорят на русском языке. Он, в частности, заявил, что русский язык является творцом украинского футбольного успеха. Стоит отметить, что в четвертьфинальном матче против национальной команды Англии Украина потерпела сокрушительное поражение, уступив со счетом 0:4.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил с предложением запретить Дмитрия Губерниева на территории Российской Федерации.