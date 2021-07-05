Тренер «Локомотива»: мы потеряли многих футболистов, рано увеличив их зарплаты

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Марко Николич
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич
РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич поделился мнением о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Футбольный рынок один на весь мир. И на этом рынке есть единственный критерий — качество. Все остальное, что придумывают — будь то лимит на иностранцев, на молодых, на возрастных, — это все неправильно. И это покажет игра.

Я бы полностью убрал лимит. Тогда цены на футболистов из России будут нормальными. Мы потеряли многих игроков из-за лимита, рано увеличив их зарплаты. Пустите всех на свободный рынок — русских, иностранцев. Пусть конкурируют друг с другом. Кто более ценен, покажет игра.

Почему россияне не уезжают в Европу? Потому что они получают €2 млн в год тут — нереальные деньги для Европы. Благодаря лимиту. Я не буду называть фамилий, но приведу такой пример: игроки, которые были готовы подписывать контракты в Европе на 300-400 тысяч евро в год, одновременно просили у российских клубов €2 млн. Конечно, они подписали контракты здесь», — приводит слова наставника «железнодорожников» «СЭ».

С сезона-2020/21 клубы РПЛ имеют право заявить на сезон не более восьми иностранных игроков. Все они могут выходить на поле одновременно.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков выступил против легионеров в РПЛ.