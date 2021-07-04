Александр Тихонов уверен, что Черчесову нужно не позориться и подать в отставку

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов должен уйти в отставку.

«Самое страшное, что Черчесов сказал, что не считает свою работу неудовлетворительной. Но из четырех возможных мест нельзя занять пятое, чтобы выступить еще хуже. Думаю, что совесть и чувство долга у него потеряны напрочь. Успех на прошлом чемпионате мира вскружил и ему, и отдельным игрокам голову, хотя надо признать, что у нас была самая легкая группа, а в игре с испанцами не обошлось без везения. Черчесову нужно просто подать в отставку и не позориться, чтобы его физиономию больше никто не видел», — говорится на официальном сайте Александра Тихонова/b>.

По информации инсайдеров, 2,5-часовое выступление Станислава Черчесова перед журналистами склонило руководство РФС к решению о расторжении контракта с ним, несмотря на уже начавшийся отборочный цикл к чемпионату мира в Катаре.

В качестве преемников называют имена работающих в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Семака («Зенит»), Леонида Слуцкого («Рубин»), который уже возглавлял национальную команду как раз до Черчесова, и Валерия Карпина («Ростов»).

Но существуют варианты с назначением именитого иностранного специалиста.

Ранее ведущий «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Черчесов назначен Путиным и снят может быть только президентом.