Смолов сказал, что ему не обидно от слов Черчесова про него
Нападающий сборной России Федор Смолов сказал, что слышал слова главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на пресс-конференции, где он объяснил невызов нападающего на Евро-2020.
«Слова Черчесова? Вот поэтому я и не хочу говорить. Конечно, слышал. Все слышал. Обидно ли мне? Нет», — передает слова Смолова «Матч ТВ».
«Федя заслужил попасть на Евро, но не в роли основного. Основной нападающий у нас – капитан Дзюба. А как с ролью запасного справляется Федор, мы знаем по чемпионату мира. В нашем понимании, он не очень справляется. У каждого свой характер», — сказал Черчесов 2 июля на пресс-конференции.
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов провел за московский «Локомотив» 28 матчей, забив 11 мячей.
Ранее Андрей Талалаев объяснил, почему на Евро-2020 нужно было вызвать Смолова.