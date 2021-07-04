Смолов сказал, что ему не обидно от слов Черчесова про него

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Игрок «Локомотива» Федор Смолов Игрок «Локомотива» Федор Смолов
Игрок «Локомотива» Федор Смолов
РИА Новости

Нападающий сборной России Федор Смолов сказал, что слышал слова главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на пресс-конференции, где он объяснил невызов нападающего на Евро-2020.

«Слова Черчесова? Вот поэтому я и не хочу говорить. Конечно, слышал. Все слышал. Обидно ли мне? Нет», — передает слова Смолова «Матч ТВ».

«Федя заслужил попасть на Евро, но не в роли основного. Основной нападающий у нас – капитан Дзюба. А как с ролью запасного справляется Федор, мы знаем по чемпионату мира. В нашем понимании, он не очень справляется. У каждого свой характер», — сказал Черчесов 2 июля на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов провел за московский «Локомотив» 28 матчей, забив 11 мячей.

Ранее Андрей Талалаев объяснил, почему на Евро-2020 нужно было вызвать Смолова.