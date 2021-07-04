Смолов сказал, что ему не обидно от слов Черчесова про него

Нападающий сборной России Федор Смолов сказал, что слышал слова главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на пресс-конференции, где он объяснил невызов нападающего на Евро-2020.

«Слова Черчесова? Вот поэтому я и не хочу говорить. Конечно, слышал. Все слышал. Обидно ли мне? Нет», — передает слова Смолова «Матч ТВ».

«Федя заслужил попасть на Евро, но не в роли основного. Основной нападающий у нас – капитан Дзюба. А как с ролью запасного справляется Федор, мы знаем по чемпионату мира. В нашем понимании, он не очень справляется. У каждого свой характер», — сказал Черчесов 2 июля на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов провел за московский «Локомотив» 28 матчей, забив 11 мячей.

Ранее Андрей Талалаев объяснил, почему на Евро-2020 нужно было вызвать Смолова.