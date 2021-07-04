РПЛ заняла десятое место в списке самых дорогих лиг мира

Российская премьер-лига (РПЛ) заняла десятое место в списке самых дорогих чемпионатов мира, передает портал Transfermarkt.

Cовокупная стоимость игроков чемпионата России составляет €979 млн.

Первую строчку заняла Английская премьер-лига (АПЛ) — €8,56 млрд. На второй строчке расположилась итальянская Серия А (€4,96 млрд), замкнула тройку испанская Ла Лига(€4,89 млрд).

Победителем РПЛ в сезоне-2020/21 стал петербургский «Зенит», второе место занял московский «Спартак», замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив». Также «железнодорожники» стали обладателями Кубка России, обыграв в финале самарские «Крылья Советов» (3:1).

Следующий розыгрыш Российской премьер-лиги начнется 23 июля. В стартовом матче «Ростов» сыграет с московским «Динамо».

Ранее экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили предложил для совершенствования российских игроков ужесточить лимит на легионеров.