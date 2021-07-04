Борис Джонсон поздравил сборную Англии с выходом в полуфинал

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил сборную Англии с победой над сборной Украины и выходом в полуфинал чемпионата Европы — 2020.

«Великолепная игра сборной Англии. Мы все болеем за вас в полуфинале. Верните футбол домой (отсылка к песне Three Lions, где поется football's coming home – «футбол возвращается домой») – примечание Газеты.Ru)», – написал Джонсон в своем твиттере.

Напомним, сборная Англии разгромила украинскую команду в четвертьфинальном матче Евро-2020 со счетом 4:0. В полуфинале англичане встретятся со сборной Дании на лондонском стадионе «Уэмбли» 7 июля.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах со сборными Чехии и Хорватии, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф английская команда обыграла сборную Германии (2:0).

Ранее стало известно, что победа над Украиной стала крупнейшей в истории Англии на Евро.