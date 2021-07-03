Губерниев верит, что Украина может стать победителем Евро-2020

Журналист Дмитрий Губерниев оценил шансы Украины на победу в Евро-2020, передает «Спорт-Экспресс».

«Украина может стать чемпионом Европы. Любая команда, которая попала в четвертьфинал, может выиграть этот турнир. И Англия, и Украина сегодня могут победить. Тут шансы 50 на 50: либо одна команда, либо другая. Мы сегодня будем болеть за красивый футбол», — сказал Губерниев.

В матче 1/4 финала подопечные Андрея Шевченко сыграют против Англии. Встреча состоится 3 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале победитель этой пары сыграет с Чехией или Данией.

Напомним, перед стартом чемпионата Европы по футболу украинская команда представила форму, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к игрокам национальной команды перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Англии.