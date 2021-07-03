Этап ралли «Шелковый путь» в Монголии могут отменить из-за чумы и коронавируса

Глава штаба по ведению и контролю COVID-протокола ралли «Шелковый путь» Денис Проценко заявил, что продолжение гонки на территории Монголии несет риски для участников соревнований из-за коронавируса и бубонной чумы.

«Проведение ралли «Шелковый путь» на территории Монголии несет огромные риски здоровью участников и организаторов мероприятия. Прошу вас, Булат Ахатович, рассмотреть возможность проведения мероприятия только на территории России в пределах регионов первоначально утвержденного маршрута», — отмечается в письме,

которое адресовано председателю совета директоров ралли Булату Янборисову.

Гонка стартовала 2 июля в Омске. 3 июля этап завершился в Горно-Алтайске. Участники должны пересечь границу Монголии 4 июля. Ралли-рейд должен финишировать в Улан-Баторе 11 июля.

Ранее старший офицер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд заявила, что скопление людей в городах-хозяевах чемпионата Европы — 2020 привел к увеличению числа новых случаев заболевания коронавирусом.