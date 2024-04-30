Снижение спроса бьет по крупнейшим автоконцернам Европы

Крупнейшие европейские автопроизводители столкнулись со снижением спроса в первом квартале 2024 года на фоне ряда негативных факторов, включая ценовые войны, повышение процентных ставок и сокращение потребительского спроса. Об этом пишет Financial Times.

Прибыль Volkswagen Group в январе-марте упала на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до €4,6 млрд, главным образом из-за падения стоимости автомобилей на вторичном рынке и проблем с поставками на Audi, одном из самых прибыльных брендов концерна.

Более низкие цены на подержанные автомобили негативно влияют на компании вроде Volkswagen, предоставляющие большинство кредитов на покупку машин. При меньшей стоимости автомобилей на вторичном рынке им приходится списывать часть долгов по кредитам.

Stellantis, владеющий брендами Peugeot и Jeep, зафиксировал более значительное, чем ожидалось, снижение выручки в первом квартале — до €41,7 млрд из-за слабых показателей на европейском рынке.

Дочерняя компания Daimler Mercedes-Benz также отчиталась о падении прибыли до налогообложения и вычета процентов почти на 30% — до €3,9 млрд на фоне сокращения объемов продаж и снижения рентабельности.

Продажи новых автомобилей Mercedes-Benz упали на 8% по сравнению с прошлым годом — до 463 000 машин, причем наибольшее падение пришлось на Азию. Аналитики Citi все больше обеспокоены операциями автопроизводителя, указывая на слабый спрос на люксовые товары и среди китайских потребителей.

После нескольких лет, когда проблемы с поставками подстегивали прибыль, отрасль столкнулась с обвалом цен на электромобили из-за более низкого, чем ожидалось, спроса, устаревания программного обеспечения и ценовой войны, развязанной Tesla и китайскими компаниями. Повышение процентных ставок также сдерживает потребительский спрос. Volkswagen и Mercedes в большей степени пострадали от ослабления спроса в Китае — своем крупнейшем рынке.

Финдиректор Stellantis Натали Найт назвала первый квартал «беспокойным» на фоне подготовки к выводу новых моделей, особенно электрокаров, во второй половине года.

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