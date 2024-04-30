Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Снижение спроса бьет по крупнейшим автоконцернам Европы

FT: крупнейшие автоконцерны ЕС отчитались о проблемах на фоне оттока покупателей

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Крупнейшие европейские автопроизводители столкнулись со снижением спроса в первом квартале 2024 года на фоне ряда негативных факторов, включая ценовые войны, повышение процентных ставок и сокращение потребительского спроса. Об этом пишет Financial Times.

Прибыль Volkswagen Group в январе-марте упала на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до €4,6 млрд, главным образом из-за падения стоимости автомобилей на вторичном рынке и проблем с поставками на Audi, одном из самых прибыльных брендов концерна.

Более низкие цены на подержанные автомобили негативно влияют на компании вроде Volkswagen, предоставляющие большинство кредитов на покупку машин. При меньшей стоимости автомобилей на вторичном рынке им приходится списывать часть долгов по кредитам.

Stellantis, владеющий брендами Peugeot и Jeep, зафиксировал более значительное, чем ожидалось, снижение выручки в первом квартале — до €41,7 млрд из-за слабых показателей на европейском рынке.

Дочерняя компания Daimler Mercedes-Benz также отчиталась о падении прибыли до налогообложения и вычета процентов почти на 30% — до €3,9 млрд на фоне сокращения объемов продаж и снижения рентабельности.

Продажи новых автомобилей Mercedes-Benz упали на 8% по сравнению с прошлым годом — до 463 000 машин, причем наибольшее падение пришлось на Азию. Аналитики Citi все больше обеспокоены операциями автопроизводителя, указывая на слабый спрос на люксовые товары и среди китайских потребителей.

После нескольких лет, когда проблемы с поставками подстегивали прибыль, отрасль столкнулась с обвалом цен на электромобили из-за более низкого, чем ожидалось, спроса, устаревания программного обеспечения и ценовой войны, развязанной Tesla и китайскими компаниями. Повышение процентных ставок также сдерживает потребительский спрос. Volkswagen и Mercedes в большей степени пострадали от ослабления спроса в Китае — своем крупнейшем рынке.

Финдиректор Stellantis Натали Найт назвала первый квартал «беспокойным» на фоне подготовки к выводу новых моделей, особенно электрокаров, во второй половине года.

До этого стало известно, сколько ЕС вложил в Восточную Европу за 20 лет.

Ранее в Турции рассказали о выгодных сделках с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами