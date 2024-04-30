На Рублевке объявили бойкот Максиму Галкину*

Бизнесвумен и светская львица Алена Кравец сообщила в беседе с aif.ru, что жители Рублевки объявили бойкот комику Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом).

По словам Кравец, бизнес-элиты Рублевки не хотят и не будут звать Галкина на свои корпоративы в заграничных домах.

«Нам хватает артистов в своей стране, и поддерживать рублем или валютой иностранных агентов желания нет ни у кого. Пусть Галкин смешит там и зарабатывает там, куда они с Пугачевой уехали. Если сможет, разумеется», — заявила бизнесвумен.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в список иноагентов, так как ведомство посчитало, что Украина спонсирует его политическую деятельность. Шоумен неоднократно публиковал в соцсетях свое негативное отношение к СВО и высказывал это на концертах.

В том же году артист вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. В сентябре 2022-го певица просила внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

В апреле Галкин попытался снять с себя статус иноагента. Он подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из этого реестра.

Ранее Зарубина заявила, что Галкин хочет вернуться в Россию из-за тщеславия.