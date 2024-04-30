Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе в Подмосковье

Сотрудники МЧС РФ потушили крупное возгорание в складском помещении с пластиковыми трубами в подмосковном Раменском. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что специалисты экстренных служб полностью ликвидировали пожар.

К его ликвидации были привлечены 70 сотрудников МЧС и 22 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.

В МЧС пояснили, что склад с полиэтиленом загорелся на площади две тысячи квадратных метров на агрохимстанции. Из здания эвакуировали 30 человек. По данным прокуратуры Московской области, площадь пожара возросла до 2,3 тысячи квадратных метров, огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки. Спустя время специалисты локализовали, затем полностью ликвидировали огонь.

До этого пожарные ликвидировали открытое горение в торговом комплексе в Невинномысске Ставропольского края. В Невинномысске загорелись торговые павильоны на центральном рынке. Пожар произошел на рынке по улице Гагарина, 4. Пострадавших в результате возгорания нет, эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлекли порядка 50 человек и 17 единиц техники.

Ранее в Самаре задержали двух подростков при попытке поджечь вертолет.